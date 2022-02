SLA is trendsetter met een ‘Killer-kapsalon’ om van te houden: gezond én lekker

Over verduurzamen, gezond, eerlijk en bij voorkeur van lokale biologische producenten eten in de horeca zijn we ook de komende Pollepel-periode nog lang niet uitgepraat. De restaurants en eethuisjes moeten in deze lastige tijd maar flexibel zijn en ook heel wat in hun mars hebben om met alle groene winden mee te waaien. Want dat ze moeten meewaaien, in het hoge en lage segment, staat vast.