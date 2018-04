Slaapwarenhuis Epskamp sluit gordijnen na 82 jaar

Het is het einde van een tijdperk. Slaapwarenhuis Epskamp gaat na 82 jaar dicht. Het gigantische pand in de Weimarstraat in Den Haag is verkocht.

,,Toen ik de leegverkoopposters op het raam hing, kwamen er meteen mensen binnen. 'Wat?!', vroegen ze verbaasd. 'Ga je weg? Jullie horen in de wijk!''

Wie regelmatig in de Weimarstraat komt, kent het gebouw wel. Op de hoek met de Beeklaan, vijf etages hoog. Al vijftig jaar is Epskamp daar gevestigd. Maar nu is het over. De felgekleurde kortingsposters op de ramen zijn het bewijs: tot 1 juni is er een totale leegverkoop, daarna sluiten de deuren.

,,De laatste jaren verkopen we eigenlijk alleen nog maar boxsprings'', zegt eigenaar Roel Epskamp (59). ,,En die staan alleen op de parterre. Het pand is gewoon niet geschikt, veel te groot.''

Quote We hebben er nog aan gedacht de ruimte boven om te bouwen tot appartementen Roel Epskamp (59)

Zo nu en dan kwamen er makelaars en projectontwikkelaars langs, die het pand wilden kopen. Epskamp begon te twijfelen. ,,We hebben er nog aan gedacht de ruimte boven om te bouwen tot appartementen, maar dan moesten we er een jaar uit voor de verbouwing.'' Toen er een mooi bod kwam besloot hij: we doen het.

Toch nam Epskamp de beslissing niet achteloos. De winkel is al een paar generaties in zijn familie. Zijn opa nam 82 jaar geleden een meubelzaak op de Beeklaan over. Dat was het begin van het familiebedrijf. Na zo'n dertig jaar kwam het pand op de hoek van de Weimarstraat vrij. Een ruimte van zo'n 900 m2. ,,Langzaamaan werd het groter. Iedere keer als er een woning vrijkwam, werd die gekocht en de muren doorgebroken. Inmiddels is de winkel 1.600 vierkante meter groot.'' In de jaren 80 werd besloten om te specialiseren in slaapkamers.

Moeder

Epskamp staat al 38 jaar in de zaak. ,,In vakanties mochten we meehelpen, gingen we met de vrachtwagen mee om bestellingen af te leveren'', blikt hij terug. ,,Ook mijn broers en neven, de hele familie.'' Het was dan ook even slikken toen hij het nieuws aan zijn 92-jarige moeder vertelde. ,,De winkel is sinds haar 17de een deel van haar leven. Maar ze had er gelukkig veel begrip voor.''

Op de facebookpagina van de zaak stroomden de reacties op het nieuws binnen. 'Hoorde zo in de wijk. Jammer dat hij weggaat', schrijft een buurtbewoonster.

Quote Als ik ergens in Den Haag een ruimte kan vinden die zo'n vijfhonderd vierkante meter groot is, zou ik wel door willen gaan Roel Epskamp

Epskamp houdt nog rekening met een doorstart.,,Als ik ergens in Den Haag een ruimte kan vinden die zo'n vijfhonderd vierkante meter groot is, zou ik wel door willen gaan. Maar zoiets is hier moeilijk te vinden. En ik moet er een goed gevoel bij hebben.''