Slachtoffer (25) steekpartij in ziekenhuis overleden

Wijkwinkel Wij Weimar helpt bij energievra­gen

15:32 Al duurt het nog even voordat het 2050 aanbreekt en Den Haag een groene stad is waar alle energie duurzaam wordt opgewekt, om de transitie in goede banen te leiden, kunnen bewoners van het stadsdeel Segbroek nu al voor alle vragen terecht in buurtwinkel Wij Weimar.