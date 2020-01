Slachtoffer autobrand: ‘Hier stond ‘ie dan, mijn zeven maanden oude Renault Captur...’

,,Hier stond die dan...’’, zegt Anil Rosario, een van de 33 pechvogels in Den Haag van wie de auto in de nacht van oud en nieuw in vlammen is opgegaan. Zelf woont hij in Mariahoeve, maar hij was op bezoek bij een vriend in het Schipperskwartier. Op het Trekvlietplein dacht hij een veilig plekje te hebben gevonden om zijn zeven maanden oude Renault Captur te parkeren. ,,Weg van de straten waar veel vuurwerk wordt afgestoken’’, zegt hij. ,,Had ik het maar niet gedaan.’’