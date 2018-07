Slachtoffer bij steekpartij in Haagse binnenstad

Dat laat de politie weten. De steekpartij vond plaats bij het pleintje bij de Sint Jacobstraat. Daar troffen agenten het gewonde slachtoffer aan in een plas bloed. Volgens een woordvoerder ging er een vechtpartij aan de het steekincident vooraf.



De dader is nog niet gepakt. De politie had een groot plaats delict afgezet en is nog met man en macht op zoek naar de verdachte.



