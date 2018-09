Slachtoffer Duinrell wil schadevergoeding: 'Gezakt en depri'

EEUWIG DEN HAAG Troel­stra's mislukte revolutie onder de loep

25 september Oktober is de maand van de geschiedenis, die deze keer in het teken staat van opstand. Er is veel aandacht voor de Rode Week, die de hofstad in 1918 in haar greep hield. Pieter Jelles Troelstra probeerde tevergeefs de macht te grijpen.