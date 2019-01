Slachtoffer fatale schietpartij Netscherstraat is 48-jarige man

Een zoekactie naar de man in de wijk, leverde niets op. De dader meldde zich na de schietpartij zelf op het politiebureau. Wat er aan de schietpartij vooraf is gegaan, is niet duidelijk.

Getuigen

Een vrouw die in de Netscherstraat woont, hoorde de schoten toen ze thuis was. Nadat ze naar buiten ging om te kijken wat er aan de hand was, zag ze het slachtoffer liggen. ,,Toen ademde hij nog. Hij was in zijn buik geschoten.”



Andere bewoners van de Netscherstraat typeren het slachtoffer als een ‘aparte man’. Hij zou niet het type geweest zijn dat om een praatje met buurtgenoten verlegen zat.