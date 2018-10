Slachtoffer identiteitsfraude vrijgesproken van diefstal postpakketten

De verdachte hoopte vorig jaar wat geld bij te verdienen door er, naast zijn werk in een supermarkt, nog een bezorgbaantje bij te nemen. Hij zag op het internet een vacature van een koeriersbedrijf en nam contact met de adverteerder op. Die verzocht de verdachte een kopie van zijn rijbewijs met foto te sturen. De Hagenaar deed dat via Whatsapp en hoorde daarna niets meer van de contactpersoon.



Wel stond een tijdje later bij de Hagenaar plots de politie op de stoep. Die verdacht hem ervan op 3 juni 2017 in Den Haag 35 postpakketten en een scanner van DHL achterover te hebben gedrukt.



,,Het was iemand anders”, hield de Hagenaar vandaag bij de rechter vol. Hij toonde overtuigend aan dat hij die dag ‘s ochtends in de stad had gepind en daarna de rest van de dag in de supermarkt had gewerkt. ,,Ik kan er dus niets mee te maken hebben”, klonk het resoluut.