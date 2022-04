Slachtoffer met spoed vervoerd na steekpartij aan Raaphorstlaan

Vandalen slaan opnieuw toe: regenboog­vlag wéér vernield (voor zevende keer al)

En wéér is het raak. In het Haagse Huijgenspark is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de zevende keer de regenboogvlag vernield. Wie de hele tijd de vlaggenmast uit de grond trekt is niet bekend, ondanks de beveiligingscamera’s bij het park die de politie onlangs ophing.

