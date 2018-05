Slachtoffer schietpartij Newtonstraat mag van geluk spreken

Dat laat de politie vanavond weten in opsporingsprogramma Team West. Het slachtoffer werd later op de avond aangetroffen. Hij mag van geluk spreken, want hij is niet geraakt door een kogel. Hij is ongedeerd, maar is volgens een politiewoordvoerder wel ‘enorm geschrokken’. Volgens een getuige werd tijdens het voorval 'Trek hem die auto in!' geroepen.



Er is nog veel onduidelijk rondom de schietpartij. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is van de schietpartij, wordt nog onderzocht. De politie vraagt dan ook om informatie in het opsporingsprogramma. Hebben mensen beveiligingscamera’s die hebben staan draaien? Dan wil de politie die beelden graag zien, aldus een woordvoerder. Als er getuigen zijn die hun verhaal nog niet hebben verteld, worden die ook verzocht zich te melden.



Volgens de politie waren er drie auto’s betrokken bij het incident. Op het plaats delict werd een Volkswagen Golf aangetroffen. Daarnaast is er sprake van twee vluchtauto’s: een donkere personenauto snelde over de Newtonstraat richting de Suezkade, een andere lichtkleurige auto reed de andere kant op richting de Regentesselaan.