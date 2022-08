Slachtoffer steekincident ploft neer op terras van snackbar: ‘Hij was flink gewond aan zijn gezicht, het bloed gutste eruit’

Bij een steekincident in de Herman Costerstraat in Den Haag is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Het steekincident is volgens een medewerker van snackbar Frankie op de hoek van de Paul Krugerlaan en Herman Kosterstraat gebeurd. ,,Er liep een man voorbij het raam die hier uit de straat kwam”, zegt de medewerker, wijzend naar de Herman Costerstraat die uiteindelijk uitkomt op de Paul Krugerlaan. ,,Toen hij ter hoogte van ons terras was, plofte hij neer op een stoel. Hij was flink gewond aan zijn gezicht. Het bloed gutste eruit.”

Wond stelpen

Medewerkers van snackbar Frankie gaven het gewonde slachtoffer meteen papier om de wond mee te stelpen. ,,Een klant die op het terras zat heeft direct 112 gebeld, waarna de ambulance kwam. Wij hebben gedaan wat we konden doen. Toen de politie kwam, moesten we even dicht, maar we zijn gelukkig weer open. Het incident moet verderop in de straat gebeurd zijn.”

De politie laat weten dat er rond de klok van achten nog steeds niemand is aangehouden. ,,We zijn nog op zoek naar de dader, de oproep voor getuigen geldt nog steeds”, zegt een politiewoordvoerster. Rechercheurs hebben in de straat een uur lang uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Er werd onder meer gezocht in de nabijgelegen vuilcontainers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.