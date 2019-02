Slachtoffer steekpartij Mariottestraat overleden, vrouw aangehouden

UpdateDe man die gisteravond is neergestoken in de Mariottestraat in het Haagse Valkenboskwartier is overleden. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd rond 23.30 uur neergestoken. De politie heeft een 30-jarige vrouw aangehouden.

De politie trof de 36-jarige man met steekwonden aan in een woning. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Er is geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed uiteindelijk in de woning.

De vrouw (30) is aangehouden in dezelfde woning en overgebracht naar het politiebureau. Haar betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

Buurt

Het is nog niet bekend wat de aanleiding van de dodelijke steekpartij is geweest. In de straat is lange tijd onderzoek gedaan naar het incident. Een overbuurman koekeloert door het raam van zijn benedenwoning naar het huis aan de overkant. ,,Niks te zien’’, bromt hij. ,,Daarstraks wel. Toen liep er politie in en uit. En toen ze vertrokken werd de boel verzegeld.’’

Van de dodelijke steekpartij pal tegenover zijn benedenwoning, heeft hij niks meegekregen. ,,Ik zat televisie te kijken. Want ja, er gebeurt hier eigenlijk nooit wat. Ik heb tenminste niet eerder zoiets meegemaakt in de drie jaar dat ik hier nu woon.’’

Het toeval wil dat juist op het moment dat de man zijn raam weer sluit, iemand poolshoogte komt nemen die zich als de eigenaar van het gewraakte pand voorstelt. Jan Sluiter is de naam. ,,Wat er aan de hand is?’’ Sluiter weet het ook niet.

De jonge vrouw op de eerste etage die kort tevoren met de politie mee moest en wier woning is verzegeld, is zijn huurster. ,,Alles wat ik van haar weet is dat ze uit Polen komt. Dat ze een kindje heeft. En dat ze een vriendje heeft. En ook nog een ex-vriendje. Maar wie er dood is? Misschien wel een van die twee.’’

De huurbaas haalt zijn schouders op. ,,Als ze de huur maar betalen.‘’