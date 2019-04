‘Slachtoffer van de oorlog heb ik me nooit gevoeld’

Tamelijk argeloos aanvaardde Dineke Mulock Houwer (78) in 2008 het voorzitterschap van de Stichting Oranjehotel. ‘Ach’, dacht ze, ‘één jaarlijkse herdenking, dat lijkt me wel te doen’. Dat pakte dus heel anders uit. Al een jaar later werd het Scheveningse cellencomplex, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 25.000 verzetsstrijders, joden en zwarthandelaren vastzaten en dat nog altijd functioneerde als gevangenis, gesloten. Het verpauperde en voor een aanzienlijk deel van het bouwwerk dreigde de sloop. Voor Mulock Houwer, opgegroeid in Amersfoort, en haar medebestuursleden was het alle hens aan dek om de strafgevangenis te behouden als historisch erfgoed.