Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra lijsttrekker voor Code Oranje in Wassenaar

Vrachtwa­gen­chauf­feur die fietser (82) doodreed bij Anna Pau­lownastraat krijgt werkstraf en rijontzeg­ging: ‘Te onvoorzich­tig’

12:39 Een vrachtwagenchauffeur (25) die in 2018 op de kruising van Laan van Meerdervoort met de Anna Paulownastraat in Den Haag een 82-jarige fietser doodreed, is daarvoor door de Haagse rechtbank veroordeeld. Hij kreeg 240 uur werkstraf en een jaar rij-ontzegging opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk.