Slachtoffers brand Wouwermanstraat horen vanavond wat hun nieuwe woning wordt

Slachtoffers van de grote brand in de Wouwermanstraat van vier weken geleden horen woensdagavond in een één-op-één gesprek wat hun nieuwe woning wordt. Het is niet zeker dat dit een huis in de Schilderswijk is, in de buurt van hun school en werk.

Het gaat om in totaal 20 huishoudens die worden geholpen door de gemeente. Vier van hen kunnen binnenkort terug naar hun eigen huis, dat dan is hersteld van de brand- en bluswaterschade. Voor drie huishoudens is een alternatief gevonden in de vrije huursector op basis van hun inkomen. Voor de 13 andere is een oplossing gevonden in de sociale huursector.

Onzeker

De bewoners blijven, ook na het debat woensdagmiddag in een gemeenteraadscommissie over hoe het verder moet met de slachtoffers dat was aangevraagd door de HSP, onzeker of ze in hun eigen buurt en dus dicht bij school en werk terechtkomen en of ze een aanbod mogen weigeren in afwachting van een alternatief.

Volgens wethouder Martijn Balster van huisvesting is het een enorme puzzel om samen met de woningcorporaties vervangende woonruimte te vinden in een stad met grote woningnood. Hij was ‘s ochtends nog in de Wouwermanstraat gaan kijken en nam minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.