Slachtoffers door geweld in 2018: Van fatale ruzie tot kille liquidatie

In stukken gezaagd



De meest gruwelijke moord van dit jaar was de allereerste dit jaar. Julia Cernyshova (30), een Russische yogalerares, werd op 11 januari gevonden in een kist met aarde op het balkon van haar woning in Scheveningen. Ze was gewurgd en daarna in stukken gezaagd met een elektrische zaag. Partner Andrei K. zit vast voor haar dood. Hij zegt dat hij nog weet dat hij ruzie met haar had, mogelijk over een door haar aangekondigde scheiding, daarna is zijn geheugen een zwart gat.