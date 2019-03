Slachtoffers gasexplosie lopen vast in de ‘regeltjes’

Zijn broer Sharwin lag acht uur onder het puin voordat hij kon worden gered en was zwaar gewond aan zijn benen. Aroen Ramgolam: ,,Mijn broer mag het ziekenhuis verlaten en verhuizen naar een revalidatiecentrum. Maar hij wordt daar alleen opgenomen als hij een adres heeft waar hij later ná de revalidatie naartoe kan. Dat adres is er dus niet. Mijn vader zit alleen op een gehuurde kamer, maar moet daar eind volgende week uit. Moeder ligt in een revalidatiecentrum met zwaar letsel aan rug en enkel. Ik heb nu wel een appartement gevonden voor mijn ouders, maar dat is straks te klein als mijn broer uit de revalidatie komt. Zij woonden bij elkaar in de Jan van der Heijdenstraat en dat is straks weer nodig.”