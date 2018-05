Slachtoffers geweld Den Haag nog in ziekenhuis

De man, die zelf ook in Den Haag woont, is zowel bij de politie als bij hulpverleningsinstanties bekend ,,vanwege verward gedrag''. Wat dat precies inhoudt, zegt de politie niet. Het gaat om een Syrische Hagenaar Malek F. (31), die volgens buren sinds een half jaar raar gedrag vertoonde. In februari gooide hij zijn volledige huisraad naar beneden.



In het onderzoek kijkt de politie ook naar ,,alle verbale uitingen die door de man gedaan zijn, ook die te horen zijn op de camerabeelden die in omloop zijn''. Op beelden van de arrestatie die door een omstander zijn gemaakt gepubliceerd, zijn de woorden ,,Allahu akbar'' te horen, Arabisch voor God is de grootste.