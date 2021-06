Slachtoffers megabrand krijgen eenmalig aanbod voor passende woning: ‘We zetten niemand op straat’

Het gaat om in totaal 20 huishoudens die worden geholpen door de gemeente. Vier van hen kunnen binnenkort terug naar hun eigen huis, dat dan is hersteld van de brand- en bluswaterschade. Voor drie huishoudens is een alternatief gevonden in de vrije huursector op basis van hun inkomen. Voor de 13 andere is een oplossing gevonden in de sociale huursector.

Megabrand wouwermanstraat Het complete woonblok aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk ging in de nacht van 20 mei in vlammen op. In totaal moesten er 115 personen worden geëvacueerd en opgevangen worden in bussen van HTM, het nabijgelegen Talentenhuis en in het Novotel. Na de brand zijn 23 woningen onbewoonbaar geworden en 43 mensen kwamen op straat te staan. Ook de nabijgelegen Al-Fath moskee is na de brand onbruikbaar.



Wonder boven wonder raakte niemand bij de brand gewond. Wel zijn er twee parkieten overleden. Een hamster en twee katten konden worden gered.

Logeerwoningen

De bewoners van 14 woningen die niet bij familie of vrienden terecht konden werden na de brand opgevangen in tijdelijke logeerwoningen van Staedion. ,,Deze logeerwoning is normaal gesproken beschikbaar voor mensen die door renovatie hun woning moeten verlaten”, legt de gemeente uit. ,,Die renovatie werd uitgesteld en daarom waren de woningen tijdelijk beschikbaar voor bewoners van de Wouwermanstraat.”

Dit zou tot begin volgende maand zijn, maar aangezien een groot deel nog niet terug kan keren naar de woningen moet er worden gekeken naar mogelijkheden. ,,Na 1 juli zal per huishouden worden bekeken of het nodig is om iets langer in de logeerwoning te blijven met het oog op verhuizen.”

,,Wij doen alles wat nodig is om de bewoners zo snel mogelijk weer naar hun eigen woning terug te laten keren. De kans bestaat dat dit niet binnen afzienbare tijd gaat lukken. Mocht dat zo zijn, dan zijn (andere) logeerwoningen beschikbaar. We zetten niemand op straat.”

Woningnood

Volgens wethouder Martijn Balster van huisvesting is het wel een enorme puzzel om samen met de woningcorporaties vervangende woonruimte te vinden in een stad met grote woningnood. Het is dan ook niet zeker of de tijdelijke woningen in de Schilderswijk zijn. De gemeente benadrukt per huishouden te zoeken naar de beste oplossing. ,,Er wordt een passende woning gezocht, maar het betreft wel een eenmalig aanbod.”

