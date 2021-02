Slachtoffers van geflopt banenproject krijgen financiële hulp: ‘We zijn hier hartstikke blij’

Delen per e-mail

Dat heeft de Haagse gemeenteraad vanavond laat afgedwongen. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, werk) zag niet veel in het voorstel van de Haagse Stadspartij. Volgens hem zit het aankomende bankroet van de Energie Academie hulp aan de bedrijven in de weg.

Maar mede dankzij de steun van collegepartij VVD stemde een meerderheid van de politiek in met het plan.,,We zijn hier hartstikke blij,’’ reageert raadslid Fatima Faid van de HSP. ,,Deze bedrijven helpen kansarme jongeren en werklozen aan een baan. Dat is enorm belangrijk. Zij kunnen er niks aan doen dat het prestigieuze banenproject zo gefaald heeft.

Joekel

Zo’n dertig ondernemers zouden nog geld krijgen van de Energie Academie die haar schuld van pakweg 500.000 euro niet meer kan betalen. De stichting joeg er in ruim een jaar tijd zo’n 1,2 miljoen euro aan subsidie doorheen, maar kwam niet of nauwelijks toe aan haar taak: kansarme jongeren en langdurig werklozen via werkgericht leren aan een baan helpen.

Wel kregen de medewerkers veel beter betaald dan gebruikelijk is en betrok de organisatie een joekel van een pand op een Haags bedrijventerrein. De Energie Academie huurde het voor 215.000 euro per jaar en voor de duur van tien jaar, hoewel ze maar voor twee jaar subsidie had.

Desastreus

Het raadsdebat over de miljoenenflop verliep vanavond voor verantwoordelijk wethouder Van Alphen vrij desastreus. In de gemeenteraad groeide de ergernis over zijn ‘vage’, ‘gebrekkige’ en ‘elkaar tegensprekende’ antwoorden over de teloorgang van het prestigieuze banenproject met de minuut.

Minstens zo kritisch waren de raadsfracties over zijn toezicht op de Energie Academie. Van Alphen zelf meent dat hij meteen heeft ingegrepen, toen hij begin 2020 signalen kreeg van wanbeheer en onenigheid. Maar dat zien veel Haagse raadsfracties anders: het was ‘te langzaam, te laat en niet kordaat’, zo omschreef raadslid Aydin van de PvdA het gevoel van velen

Spijtig

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos was het reden om te grijpen naar het zwaarste middel dat tegen een wethouder kan worden ingezet: de ‘motie van wantrouwen’. Andere partijen kozen voor een iets minder ingrijpende ‘motie van treurnis’, maar beide voorstellen haalden geen meerderheid in de raad. Het eerste voorstel werd verworpen met 11 voor- en 32 tegenstemmen, het tweede was wat spannender: 19 raadsleden stemden voor en 24 tegen.

Wethouder Bert van Alphen noemde het ‘spijtig’ dat de Haagse politiek het beeld heeft dat hij maar een beetje ‘achterover leunde’ bij de teloorgang van de Energie Academie.,,Toen ik signalen kreeg dat de financiën niet op orde waren en dat er onderling grote onenigheid was, heb ik meteen ingegrepen. Ook bij mij leeft de vraag waar het nu fout is gegaan met het banenproject.’’

Onderzoek

Burgemeester Jan van Zanen beloofde de Haagse politiek vanavond zoveel mogelijk te betrekken bij het al aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar de Energie Academie. Veelzeggend is dat de gemeente kiest voor een grondig en extern onderzoek met de inzet van forensische accountants, Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van economische en financiële delicten.