Slagader van de Schilderswijk slibt dicht, ‘dat los je alleen op met nog meer paaltjes’

Het is een woord dat tot niet zo lang geleden eigenlijk alleen was ingeburgerd onder taxichauffeurs en truckers: de poller. Het is de glimmende variant van het betonpaaltje, dat autoverkeer moet tegenhouden. Verschil is dat de poller in de grond kan zakken, voor hulpdiensten en taxi’s die een ontheffing hebben. Die kunnen bijvoorbeeld in het centrum met een pasje de paaltjes laten zakken die het Spui afsluiten van autoverkeer.