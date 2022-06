Slagboom bij Zwarte Pad kapot

Hotelka­mers zijn weer vol, maar de zorgen blijven: ‘We moeten ons voorberei­den, maar hoe dan?’’

De hotelbranche in Den Haag heeft een zware tijd achter de rug. Nu de coronacrisis voorbij is, lopen de hotels weer als van oud snel vol. In de weekeinden zijn er in sommige hotels op Scheveningen zelfs bijna geen kamers meer te krijgen. ,,We hebben al veel mensen moeten teleurstellen.’’ Toch zijn er zorgen.

14 juni