Slager Jos (74) braadde ballen die hem beroemd maakten, klanten kwamen ook voor zijn gezelligheid

40-jarige vrouw en 25-jarige man aangehou­den in Rijswijk: achterbak lag vol met chemische stoffen

26 januari De politie heeft gisteravond een 40-jarige vrouw en een 25-jarige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden op de Dr. H. Colijnlaan in Rijswijk. In hun voertuig werden chemische stoffen gevonden waarmee je vermoedelijk drugs kan maken of brand kan stichten.