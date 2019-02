Slager met een zacht hart kon zijn eigen dieren niet doden

Gerard Jeursen (3 juni 1926 - 21 januari 2019) was een zoon van de tweede moeder in het gezin van de Loosduinse spekslager aan de Wilhelminastraat. De slager was na de dood van zijn eerste vrouw met vijf kinderen achtergebleven. Toen hij hoorde over een jonge ongehuwde vrouw die liefdevol voor de kinderen van een Wateringse bakker zorgde, zocht hij haar op. Ze trouwden en kregen samen nog drie kinderen. Gerard, de oudste van de drie, kon goed leren. Toch stribbelde hij niet tegen toen zijn vader hem, pas twaalf jaar oud, van school haalde om als knecht in een slagerij op de Goeveneurlaan in het Haagse Laakkwartier het slagersvak te leren. Zijn bescheiden verdiensten hield Gerard bij in een schriftje. Het voelde goed toen zijn moeder een keer krap zat, en Sinterklaas niet door dreigde te gaan, dat hij haar uit de brand kon helpen met de munten die hij in een potje had gespaard.