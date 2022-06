Slagerij Dungelmann voorlopig dicht door roetschade na brand bij buurman Vapiano: ‘Alles was nieuw’

Even geen kroket of lekker stukje vlees bij Slagerij Dungelmann. De bekende winkel zit helemaal onder het roet door de grote brand in het aangrenzende Italiaanse restaurant Vapiano. De slagerij is daarom voorlopig dicht.

De brand bij Vapiano ontstond afgelopen woensdag in de kelder. ,,Onze kelders grenzen aan elkaar, dus alles is via onze kelder naar binnen gekomen’’, vertelt Rafaelle Massaro, eigenaar van Slagerij Dungelmann. ,,De winkel luchten we nu, dus daar is het nu beter te doen. Maar het roet zit overal, dat is heel vies. In de kelder is het al helemaal niet te doen.’’

Door het vuur zat de slagerij ook tijdelijk zonder elektriciteit. ,,De koeling deed het toen niet, dus heel onze voorraad is vernietigd’’, baalt Massaro. Hij hoopt over twee weken weer open te kunnen. ,,Maar als de materialen niet voorradig zijn, kan het langer duren. De plafonds moeten eruit en alles moet opgeruimd worden. Alle machines, ovens, computers: overal zit roet in. Dat moet allemaal schoongemaakt worden.’’

Nieuw

De financiële schade na de brand was al erg genoeg, maar voor Massaro is het nóg erger omdat hij pas sinds 30 augustus in dit pand zit. ,,De hele winkel is opnieuw opgebouwd. Alles wat erin is gegaan was nieuw. We hadden net een nieuwe start in een nieuwe winkel.’’

De schade maakt emotioneel. ,,Met corona heb ik het al slecht gehad toen alles dicht was. Dan ga je de coronaperiode uit en krijg je Putin. Dat zaait angst bij mensen, logisch ook. Daarna denk je: het is wat rustiger, en nét als je weer naar het gewone leven lijkt te gaan, krijg je dit.’’

Volledig scherm De hele slagerij moet worden schoongemaakt en opgeruimd na de brand bij buurman Vapiano. © Raffaele Massaro

Massaro heeft specialisten ingehuurd om naar zijn machines te kijken. ,,Het roet kan op den duur de apparatuur aantasten. Dat moet gewoon worden uitgesloten. Het zijn hele kostbare dingen, van zo’n 15.000 euro. Er zit nog drie maanden garantie op, dus we kijken ook of we nieuwe machines willen. Ik wil niet dat dat roet later nog problemen gaat geven.’’

De eigenaar baalt dat hij zijn klanten voorlopig niet kan helpen. ,,Ik heb alleen maar positieve reacties van ze gehad. Heel veel steun en bemoedigende woorden, dat doet me wel goed. Financieel heb je daar geen ruk aan, maar het is fijn dat ze zo aan je denken.’’

Volledig scherm De slagerij blijft voorlopig dicht door de rookschade. © Raffaele Massaro

Volledig scherm De rook kwam via de kelder naar binnen en zorgde voor veel schade in de winkel. © Raffaele Massaro

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.