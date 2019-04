Slagersambacht was zijn passie, familiebedrijf zijn lust en zijn leven

Fred Karremans (24 mei 1966 - 27 maart 2019) uit Rijswijk was dertien jaar oud toen hij bij zijn vader, in navolging van zijn broers, aan de slag ging in de slagerij in het winkelcentrum op Kijkduin. Hij had talent en was bijzonder gedreven. Naast het werk bij zijn vader ging hij ook werken in het slachthuis aan de Neherkade. Dit deed hij om het uitbenen extra goed in de vingers te kunnen krijgen. Hij oefende en perfectioneerde vaardigheden zoals worst en vleeswaren maken net zo lang tot hij tevreden was. Het slagers­ambacht was zijn passie en het familiebedrijf was zijn lust en zijn leven.