Slangen veroveren Haagse duinen: ‘Het is schrikken als je er een ziet. Ze zijn stevig en zo dik als een arm’

Met een hoed tegen de zon, en gewapend met een verrekijker maakt de Haagse boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer een ronde. Hij wijst in de duinen bij de Wassenaarseslag naar de dichte struiken waar de exotische slangen perfect kunnen rondwaren. Jagend op hun prooi of juist koelte zoekend op snikhete dagen. ,,Dit is een fantastisch mooi nationaal park en deze slang kan hier heel goed overleven.’’

Zandhagedis

Terwijl bij het Hotel Fletcher hotelgasten op het terras in de zon genieten van hun ontbijtje, kan er in het duingebied verderop zomaar een krachtpatser van een slang rondkruipen op jacht naar een prooi: een muis, een konijn, een vogel die op de grond broedt, of een zeldzame zandhagedis. ,,Met 2 meter lengte en zo dik als een arm, is het een indrukwekkende verschijning. Geen twijfel mogelijk. Als je deze slang ziet schrik je wel even’’, zegt Kras. ,,Het is een stevige, imposante slang.’’