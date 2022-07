Slapeloze nachten door massaal gedumpte konijnen: ‘Het is nog nooit zo erg geweest’

Geertje van Kranen slaapt er niet meer van. In opvangcentrum Het Knagertje barst het van de gedumpte konijnen. Het pand staat inmiddels vol met noodkooien en de knaagdieren die medische zorg nodig hebben zijn noodgedwongen bij vrijwilligers thuis ondergebracht. ,,Het is om van te huilen.”

Een gebeten konijn met hoofdwond die in de handen van een oud vrijwilliger werd gedrukt, een wit pluizig konijntje dat door een parkeergarage huppelde en twee konijnen die in de sloot dreigden te worden gegooid omdat een man ruzie had met zijn vrouw. Het zijn slechts vier van de knagers die op dit moment bij Van Kranen worden opgevangen.

In totaal zitten er 131 konijnen baasloos in hokken. Dit terwijl de maximale capaciteit in de opvang normaal gesproken 60 is. En dan staan er ook nog 80 konijnen op de wachtlijst. ,,Het is om van te huilen”, zegt Geertje van Kranen. ,,Ik heb er echt slapeloze nachten van.” Ze heeft 25 jaar geleden de opvang opgericht, maar nooit eerder was het probleem met gedumpte konijnen zo groot. Alle jaren kon ze de wachtlijsten wegwerken, maar nu niet meer.

Dat de dieren massaal gedumpt worden heeft volgens Van Kranen meerdere oorzaken. ,,De zomervakantie staat weer voor de deur, mensen gaan verhuizen, baasjes blijken allergisch of nemen een ander huisdier en de konijnen worden ‘overbodig’. Ook de pandemie kan een rol spelen. Mensen kunnen zo eenvoudig aan konijnen komen, maar zien vaak niet in wat de zorg voor de dieren met zich meebrengt.”

Vorig weekend werden er twee konijnen binnengebracht die door een vrouw van de verdrinkingsdood zijn gered. ,,Ze belde ons op en zei dat ze een man tegen was gekomen die ruzie had met z’n vrouw. Hij had een tas met twee konijnen bij zich die hij in de sloot wilde gooien. Dat kon ze niet laten gebeuren, ze greep in en heeft daarna de beestjes naar de opvang gebracht.”

Bij Het Knagertje is nu geen plek meer voor extra dieren en ook bij andere opvangcentra is geen ruimte. ,,Er zitten op dit moment nog 80 konijnen te wachten op een plekje bij ons in de opvang. De baasjes kunnen niet meer voor de dieren zorgen en moeten nu wachten tot zij het konijn bij ons kunnen brengen.” Maar voor die dieren is al drie maanden geen plek.

Er worden alleen nog gevonden konijnen aangenomen, maar het probleem is inmiddels zo groot dat de oprichtster bang is dat zij in de toekomst zelfs noodgevallen niet meer kan opvangen. ,,Daarbij is de kans dat de dieren op de wachtlijst in de tussentijd ook worden gedumpt levensgroot.”

Naast de vele konijnen is het ook nog een drukke bedoeling. ,,Van muis tot rat, er zitten in totaal dik duizend knaagdieren in de opvang.”

Het gevolg is dat Van Kranen met haar team van tien vaste vrijwilligers en twee stagiaires vaak van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aan het werk is. ,,Je wil alle dieren genoeg aandacht geven, maar dat gaat simpelweg niet meer. Als we meer dieren aannemen is er niemand om goed voor ze te zorgen. Dan heb je er ook niets aan.”

Quote We werken zulke lange dagen en dat is bijna niet te doen Geertje van Kranen, Het Knagertje

Van Kranen weet niet meer hoe ze het probleem kan oplossen. Ze heeft in elk geval meer pleeggezinnen nodig om de dieren tijdelijk op te vangen. ,,Al is het alleen in de zomervakantie, daar zijn we al enorm mee geholpen. Ook zijn er meer vrijwilligers nodig die het team kunnen helpen.”

De liefde voor de dieren houdt de medewerkers op de been, maar het is eigenlijk een onhoudbare situatie. ,,Het is dweilen met de kraan open.” Als de gedumpte dieren niet meer kunnen worden opgevangen moeten ze zich in het wild zien te redden. ,,In de zomer gaat dat vaak nog wel, maar de kans dat ze daarna de winter overleven is erg klein.”

