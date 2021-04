Slapen in een echt Haags herenhuis, zoals het eruitzag in 1904

Je loopt er zo aan voorbij, zegt Susanna Huigen, kunsthistorica en meubelreparateur, over het huis. Het is een typisch Haags herenhuis, met een klassieke gevel. Niet overdreven statig. Ook niet overdreven indrukwekkend. Sommige panden in het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser, die ze opknapt en openstelt als ‘woonmuseum’, zijn dat wel. Dit huis uit 1878, zegt ze, is knus en huiselijk. ,,Het is alsof je op bezoek bent bij de bewoners.”