Slapen mag ook tijdens het ligconcert

Wat gaan we horen?

,,Canto Ostinato, een van de bekendste stukken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zij wordt uitgevoerd door het pianoduo Sandra en Jeroen van Veen. Zij zijn ook de bedenkers van het fenomeen ligconcert. We hebben zelfs een © achter de aanduiding staan, een gedeponeerd handelsmerk.''



Dus elk ander ligconcert zonder ©-teken is namaak?

,,We zouden dat inderdaad juridisch kunnen aanpakken, maar aan de andere kant is het ook een compliment dat het idee veel navolging krijgt.''



Wat maakt een ligconcert bijzonder?

,,Je ligt heerlijk op je meegebrachte matje, zitzak, matras of veldbedje naar de muziek te luisteren en wordt niet afgeleid door wat er in de omgeving om je heen gebeurt.''



Hoe groot is de kans dat je liggend bij de op herhaling en tonaliteit gebaseerde compositie Canto Ostinato zomaar in slaap valt?

,,Het gebeurt soms en daar is niets op tegen. Ieder staat vrij de muziek op eigen wijze te beleven. Het stuk past bij de industriële omgeving van de Fokker Terminal. De akoestiek is goed en behalve twee piano's is er een orgel en een mobiel carillon. Dat laatste is een enorm instrument dat niet overal past, maar in de hangar is er alle plaats voor.''



Naar het Concertgebouw ga je keurig in pak, hier volstaat een trainingsbroek?

,,De meeste bezoekers komen in lekker zittende kleding: een spijkerbroek en vooral ook een trui, want je ligt tenslotte op de grond. Foto's maken tijdens het concert mag ook, zolang het maar geen geluidsoverlast voor anderen oplevert. Kortom, alles mag bij ons.''