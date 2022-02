Slapende Syenne breekt bot en geheime opnames op prikplek: dit zijn de best gelezen verhalen

Agent die zoon van collega doodschoot, moet toch voorkomen

De agent die in 2018 de 18-jarige Wessel doodschoot, wordt toch vervolgd. De politieman heeft het er erg moeilijk mee, zegt zijn advocaat. Zeker omdat de vader van de overleden jongen een collega is.

Forum maakt geheime opnames op Haagse prikplek

Forum voor Democratie heeft in het geheim opnames gemaakt bij vaccinatielocaties van GGD Haaglanden. Het filmpje, dat onder meer in het oude Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag is gemaakt, laat volgens de partij misstanden zien bij het vaccineren van tieners. De GGD is woedend.

Boekenwurm Paul (74) verhuurt flat onbewust aan criminelen

Paul van Velthoven (74) is zo’n intense boekenwurm dat hij in een groter appartement gaat wonen om zijn boeken de ruimte te geven. Zijn eigen appartementje verhuurt hij via een makelaar. Totdat de politie er een wietplantage aantreft, Paul de schuld krijgt en de burgemeester zijn huis sluit. ,,Ik ben onterecht beroofd van mijn huis.”

Syenne ging slapen, toen ze wakker werd was haar bot gebroken

Haar botten mogen nog zo breekbaar zijn als stoepkrijtjes, zelf is Syenne de Groot dat alles behalve. Het enige wat de 15-jarige ‘opbreekt’ zijn mensen die denken dat een rolstoel gelijk staat aan niets meer kunnen. Om het tegendeel te bewijzen, doet ze komende maart mee aan de City Pier City Loop. Niet lopend, maar rollend.

Laurens (17) maakt alles dat hij nodig heeft met zijn 3D-printer

Voor zijn zestiende verjaardag kreeg Laurens (inmiddels 17) een 3D-printer. Geen idee wat hij ermee moest. ‘Ik wist niet eens hoe dat ding aan ging’. Maar na urenlang Youtube-instructies kijken, wist hij een naambordje te printen voor een pasgeboren baby van een familielid. Een jaar later verdient hij zijn geld met het printen van allerlei objecten voor klanten.

Graziëlla (40) is zes als broer uit huis wordt geplaatst

Ze is zes jaar als haar autistische broer uit huis wordt geplaatst. Achteraf was dit een allesbepalende gebeurtenis in haar leven. Graziella (40) cijferde zichzelf vanaf dat moment weg, bang om ook uit huis geplaatst te worden. Bang om haar ouders verder te belasten. Als therapie schreef ze er een boek over: ,,Hoop dat anderen eerder uit die overlevingsstand kunnen komen.”

Vader en zoons doen zich voor als makelaar of date, drogeren slachtoffers en stelen zo duizenden euro’s

Door zich voor te doen als makelaar, werkgever of single man, wisten een vader en zijn twee zoons slachtoffers te drogeren en voor duizenden euro’s te bestelen. Tenminste, daar verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) de Hagenaren Soenielkoemar H. (49), Kishen H. (28) en Kanhaija H. (27) van. De heren verschenen gisteren voor de rechter in Den Haag.

Eve (44) belooft moslima’s aan een man te helpen voor duizenden euro’s

Een vrouw met schuilnaam Eve (44) deed zich voor als huwelijksbemiddelaar bij net bekeerde moslima’s in Den Haag. In plaats van een partner kregen ze een vette rekening. Een slachtoffer verloor bijna 14.000 euro. De rechter veroordeelde de verdachte tot een taakstraf, maar zij wees haar gewelddadige ex-man aan als de echte schuldige.

Samantha de Jong is weer op vrije voeten

Samantha de Jong (32), beter bekend als de Haagse realityster Barbie, wordt verdacht van de heling van een grote hoeveelheid gestolen gereedschap. Ze is inmiddels op vrije voeten, maar blijft net als haar vriend verdachte.

Hagenaar (58) misbruikte jarenlang elk weekend zijn twee nichtjes: ‘Denk dat ze geld willen’

Als zijn twee nichtjes kwamen logeren, betastte hun oom J. de K. hen jarenlang in hun onderbroek. Voor dat misbruik eist justitie twaalf maanden cel voor de 58-jarige Hagenaar. ,,Ik heb ze alles gegeven en nu duwen ze mij de grond in.”

