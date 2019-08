Slapende varkens, vliegende octopussen en kussende kikkers

VIDEO AZ-fans moeten even wennen aan gaststadi­on ADO Den Haag: ‘Ander gevoel dan een thuiswed­strijd’

15 augustus AZ was op zoek naar een andere speellocatie omdat zaterdag door de harde wind een deel van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar instortte. De Noord-Hollandse club kwam al snel uit bij ADO, omdat dat een van de weinige stadions is waar komende week twee keer op rij achter elkaar gespeeld kan worden. Wat vinden de supporters ervan dat AZ de komende ‘thuiswedstrijden’ in Den Haag speelt?