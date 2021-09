Slappe Bert vertrekt met de staart tussen de benen, adieu!

Mijn Tuin Corinne en Jan oogsten rijkelijk in eigen tuin: ‘Ik kom vrijwel nooit op de groenteaf­de­ling van de supermarkt’

12 september Corinne Kulk en haar man Jan tuinieren nu een jaar of zes op tuinpark Reijerlaan in Wassenaar. Het is geen tuin om in een luie stoel van te genieten. Hier wordt hard gewerkt en rijkelijk geoogst. Wij spraken hen voor de rubriek Mijn Tuin.