Slecht én goed nieuws voor ondernemers: ‘De zorgen zijn nog lang niet voorbij’

Verbijste­ring alom over bezuini­ging op economie: ‘Zo komen we de klap niet meer te boven’

11 september Het besluit van het Haagse gemeentebestuur om structureel te korten op de post economie in deze coronacrisis is hard aangekomen bij meerdere partijen en ondernemers in de stad. Directeur Marco Esser van The Hague & Partners, verantwoordelijk voor het werven van bedrijven en bezoekers in binnen- en buitenland, noemt het zeer onverstandig. ,,Dit is niet echt de tijd hiervoor.’’