Slecht nieuws voor Duitser (84) die zocht naar Haagse jeugdvriendin: ‘Daar was ik al bang voor’

Restaurant blinkend schoon of baggervet? Inspectie­lijst NVWA voortaan online in te zien

12:03 Vanaf morgen kun je zelf controleren of het restaurant of eetcafé waar je wilt aanschuiven wel zuiver op de graat is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet de informatie over hoe schoon en netjes een horecazaak is direct na een inspectie op internet. De Tweede Kamer drong al langer aan op ruimere en actieve openbaarmaking van inspectieresultaten. Zo weet de klant direct waar hij aan toe is, maar Koninklijke Horeca Nederland zet kanttekeningen bij de nieuwe manier van publiceren.