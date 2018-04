'Slechts' 110 gedenkstenen, maar wel 'n expositie

Alleen al voor de familie De Vries - Emanuel, Mirjam, Jehoeda, Judith en Naphtalie - legde de Duitse kunstenaar Gunter Demnig gisteren vijf stenen. Rose-Miriam is er blij mee. ,,Ik ben naar mijn tante vernoemd", vertelt ze met een brok in haar keel. ,,Mijn vader had zich graag hard gemaakt voor Stolpersteine. Nu hij er niet meer is, doe ik dat met liefde. Mijn oom, tante, neefjes en nichtje woonden hier aan de Zwetstraat. Ze droomden van en hoopten op een lang en gelukkig leven. Die dromen zijn vernietigd. Maar door de Stolpersteine worden ze niet vergeten.''

,,Het project is hier later op gang gekomen", legt Jan Karel uit. Hij is contactpersoon van het project in Den Haag. De aanvraag van een vergunning bij de gemeente was tot voor kort bovendien ingewikkeld. Karel: ,,Kunstenaar Demnig heeft het inmiddels zo druk met het plaatsen van stenen, dat er een limiet zit op het aantal stenen dat per jaar gelegd kan worden in een gemeente. Er is een wachtlijst in Den Haag."