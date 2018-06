Slechts 40 procent van Haagse meisjes liet zich inenten tegen kanker

inentingSlechts 40 procent van de Haagse meisjes liet zich in 2017 inenten met het vaccin voor baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat is - naar landelijke trend - een flinke daling. Het RIVM noemt die ontwikkeling ‘dramatisch’.

In de andere regio's rondom Den Haag ligt dat percentage hoger. Zo laat 45,9 procent van de meisjes in het Westland zich vaccineren en ongeveer 50% van de Zoetermeerse en Delftse minderjarigen gaat voor de inenting. Toch is dat percentage te laag, vindt het RIVM. Het Rijksinstituut stelt dat er jaarlijks bijna tachtig doden kunnen vallen doordat zoveel mensen zich niet laten inenten.

Landelijk gezien kwam 45,5 procent opdagen bij de inenting. Vergeleken met 2016 gaat dat landelijk om een daling van 8 procent. In twee jaar tijd is de deelname met 15 procent afgenomen. Het RIVM maakt zich ernstig zorgen om die aanzienlijke daling die door heel Nederland plaatsvindt. Het hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma, Hans van Vliet, noemt in een interview met deze krant de deelname ‘schrikbarend laag’. De eerste signalen over 2018 zijn dat de daling verder doorzet.

Volgens de inentingenexpert is het hoog tijd dat Nederlanders ervan doordrongen raken hoe ernstig baarmoederhalskanker is en dat het vaccin daartegen kan helpen. ,,Het is dramatisch dat door allerlei verkeerde ideeën ziekten blijven bestaan die heel goed te voorkomen zijn’’, benadrukt Van Vliet. ,,Kanker is een verschrikkelijke ziekte. Daar hebben we een goed werkend vaccin tegen, wat je gratis aanbiedt, en tóch gebruiken mensen het niet.’’

