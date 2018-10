Slechts 54 procent aed-dekking in stad

Een aed kan er bij een hartstilstand voor zorgen dat het hartritme weer wordt hersteld, door middel van een electrische schok. Regio Haaglanden van de Hartstichting is druk doende om de dekkingsgraad van aed’s in de openbare ruimte te vergroten. Zo werden onlangs bij tien stadsboerderijen in de stad aed’s opgehangen.



Op 10 november heeft in Den Haag het Rode Kruisgala plaats. De opbrengst wordt gebruikt om zoveel mogelijk vrijwilligers op te leiden, zodat ze in geval van nood aed’s in de wijk weten te bedienen.



