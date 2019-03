Slechts helft van Haagse tieners komt opdagen voor meningokokkenprik

De landelijke vaccinatie-actie van het gezondheidsinstituut RIVM is deze week op verschillende plekken in Nederland gestart. Afgelopen dinsdag en woensdag konden Haagse jongeren, die zijn geboren in 2001, 2002 en 2004, gratis de prik halen tegen de bacterie. De vaccinatie beschermt tegen de meningokokken types A, C, W en Y. Tot nu toe is van de 13.570 opgeroepen jongeren iets meer dan de helft komen opdagen. ,,Dat is niet veel”, laat Aukje Elzenga, de projectleidster van de campagne, weten. ,,De laatste grootschalige campagne, tegen Mexicaanse Griep, vond zo’n tien jaar geleden plaats, dus het is lastig te vergelijken met eerdere opkomsten. Maar het is zeker niet hoog.”



De reden voor de magere opkomst is onduidelijk. ,,Het kan zijn dat sommigen de vaccinatie al hebben gehad, maar dit niet hebben aangegeven”, aldus Elzenga. ,,Of mensen stellen het uit. Veel jongeren hebben nu bijvoorbeeld tentamens en denken dat je van een prik ziek wordt. Dat is niet zo.” Volgens Elzenga besluiten mensen dan vaak op één van de laatste vaccinatiedagen te komen. ,,Ze wachten dan liever en komen op het laatst toch nog langs.”



Of mensen er bewust voor kiezen om niet gevaccineerd te worden, bijvoorbeeld omdat ze ertegen zijn, weet Elzenga niet. Daar heeft de campagne tot nog toe niks over gehoord.