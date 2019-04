Slechtziende Judith wil mensen van de ribbellijn af krijgen

Via de ribbellijn kunnen mensen als Judith op de tast de ingang van trein of bus bereiken. Maar onder meer rolkoffers, andere reizigers en verkeerd geparkeerde fietsen maken het er niet makkelijker op, met ergernis als gevolg. Als je bijna niets ziet kom je door al die obstakels nergens, vertelt Judith Felicia. Ze heeft door de oogziekte glaucoom nog maar 15 procent zicht. Ze is een van de mensen die deze week op haltes mensen gaat aanspreken die op de ribbellijn staan. Daarbij zal ze wijzen op de blauwe stickers van stoeptegelformaat die in het kader van de actie op tal van haltes langs de ribbellijn zijn geplakt.

Lijmresten

Deze stickers zijn overal in het land te vinden, behalve op de meest chaotische en drukke ov-knooppunten: de NS-stations. Het spoorwegbedrijf wil ze niet hebben. Volgens Jules Coenen van cliëntenkoepel Voorall is dat omdat NS bang is voor lijmresten op de vloer, als de stickers na de campagne worden weggehaald.



Maar een NS-woordvoerder heeft een andere verklaring. ,,Op stations kijken mensen niet naar beneden, maar omhoog naar de borden met vertrektijden.’’



Dát hadden koninklijke Visio en de andere organisaties achter de actie even over het hoofd gezien. Omdat NS wel achter de actie staat, worden nu speciale video’s uitgezonden op de grote schermen in de stationshallen.



