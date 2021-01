Sligro-directeur Wim van Wijk blijft de horeca door dik en dun steunen

Kon u als groothandel de restaurants, cafés en bedrijfskantines nog wel helpen? Dicht is dicht, lijkt me.

,,Restaurants en eetcafés hebben voor de afhaal- en thuisbezorgmenu’s ook verse groenten, vis en vlees nodig. Maar denk ook aan cateringboxen en disposables. De horeca had het al moeilijk in de eerste helft, de tweede golf maakt het nog erger. Maar het is een creatieve sector. Daarom steunen we ze waar we kunnen. Ook met adviezen, want ze moeten wel hun klanten behouden. We hebben een zuil neergezet waar ze hun flyers met afhaalmenu’s en recepten kunnen ophangen. Want we mochten twee periodes de deuren openen voor particulieren.”