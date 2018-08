Slijp de sticks voor weekend lang drummen

Het wordt keihard trommelen geblazen volgend weekend op de DrumDrieDaagse, een lang cursusweekend drummen in Musicon Den Haag. Jong en oud krijgen les van topmuzikanten. Mede-organisator Erik Willemsen van de Slagwerkkrant heeft er zin in.

Kan je meedoen als je nog nooit een drumstick hebt vastgehouden?

,,De 72 deelnemers worden opgedeeld in leeftijd en niveau, dus iedereen is welkom. Maar er is wel wat basiskennis van het drummen nodig."

Alle leeftijden mogen dus meedoen?

,,Ja. De jongsten zijn meestal rond de tien of elf. We hadden een keer een man van 72 jaar."

Een ouwe rot in het vak, dus.

,,Haha, nee! Hij was echt nét met drummen begonnen."

Wordt er het hele weekend lang alleen maar gedrumd?

,,We hebben veertien docenten met elk een eigen thema en zes workshops. De lessen duren een uur. Er wordt dus veel gedrumd, daar gaat het ook om. Iedereen is altijd erg enthousiast: dertig tot veertig procent komt in een ander jaar terug."

Dit is alweer de zeventiende editie. Is er nog iets speciaals aan dit jaar?

,,Zeker wel. Het weekend wordt komende vrijdag afgetrapt met een concert van de Leif de Leeuw Band. Voor deelnemers is het gratis, voor bezoekers is het 7,50 euro."

Zijn er nog succesverhalen?

,,Genoeg! Bijvoorbeeld bij het vrijdagavondconcert waar ik net over vertelde. Drummer van de band, Tim Koning, deed vijftien edities geleden mee aan de DrumDrieDaagse als leerling. Nu treedt hij er zelf op en is hij ook nog eens docent."

Hoeveel van de 72 plekken zijn er nog over?

,,We hebben nog maar vier of vijf plekken over, dus wie mee wil doen, moet snel zijn!"