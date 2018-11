Slimme 'beweegmuur' trekt kind van de bank af

Pof. Een grote bal klapt op een roze monster. Raak. Een klein meisje huppelt weg. Er verschijnt een getal: 100. Die punten heeft ze 'in the pocket'. De volgende bal zoeft al weer langs. En nog een. En nog een. Een groepje kinderen weet van geen ophouden.



Ze doen een gooioefening. Zoals vroeger in de gymles, maar dan anders. Want nu kun je punten scoren. En dat maakt ballen gooien ineens wél leuk. ,,Het zijn de geluidjes en de plaatjes'', weet Marc Veldkamp, importeur van de zogenoemde multiBALL muur in Nederland. ,,En de beloning.'' Een leraar vertelde hem over een jongen die niks moest hebben van bewegen. ,,Hij deed nooit mee. Maar bij de beweegmuur pakte hij ineens een bal en begon te gooien. Die leraar stond perplex. Hij wist niet dat die jongen kón bewegen.‘’



De beweegmuur in de Haagse Sportcampus is de eerste in Nederland. Wereldwijd is het de tweede. Alleen München was net twee weken eerder. Het is een testmuur. Aangekocht door De Haagse Hogeschool, die al jaren onderzoek doet naar het leuker maken van de gymles. 'De Gymzaal van de toekomst' heet het onderzoeksprogramma.



Dat onderzoek is hard nodig, stelt onderzoeker Joris Hoeboer. Want kinderen worden dikker en motorisch minder vaardig, onhandiger. ,,Het aantal kinderen met overgewicht gaat richting de vijftien procent. Dat zijn serieuze aantallen. De motorische vaardigheid holt achteruit. De laatste twintig jaar zijn kinderen op alle onderdelen, zoals springen en rennen, slechter geworden. Dat zie je direct terug in het dagelijks handelen. Het aantal kinderen dat betrokken is bij een fietsongeluk neemt toe. Als je niet zo handig bent, ga je in een lastige verkeerssituatie die wat meer van je vraagt eerder onderuit. Daarom is het zo belangrijk dat wij ze op het spoor van bewegen zetten.''