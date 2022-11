‘Slimme’ bijenkasten komen naar Den Haag: ‘Het is een hele traditionele industrie gebleven’

Stokrozen duiken overal in de stad op; een kiertje in de stoep is al genoeg

De stokroos is niet meer weg te denken uit het Haagse straatbeeld. Op steeds meer plekken in de stad duikt de kleurrijke plant op. Hoe dat kan? De stokroos is vooral een heel makkelijke bloem, want een kiertje in de stoep is al genoeg om te groeien.

3 augustus