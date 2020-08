Slinkse WhatsAppfraude in Den Haag: opgenomen stem gebruikt om geld bij familie los te weken

lekker gezond Vieze busjes vervangen door bakfietsen: ‘Ik fiets nu lachend de file voorbij’

12:02 Steeds meer ondernemers en instellingen in deze regio stappen over op de bakfiets. Dat is niet alleen duurzamer, maar is ook praktischer op plekken waar het druk is en weinig vrije parkeerplekken zijn. ,,Ik fiets nu lachend de file voorbij.’’