Slofjes van Rijswijkse oma Helena Schuemie (90) een hit

De Rijswijkse auteur en oud-kleuterleidster Helena Schuemie heeft een vlotte pen en een pittig karakter. Ze schrijft boeken, rijdt auto, geeft lezingen, laat haar keuken en woonkamer verbouwen, tuiniert en is op maandag overblijfoma voor de buurmeisjes van de overkant. Ze is negentig! Er zijn mensen met de helft van haar vlieguren die minder energie hebben.



Helena heeft een opgeruimde natuur. Dat kwam van pas als het in het leven tegenzat. Zo verloor ze, als moeder van vier kleine kinderen, haar man. Vol goede moed sloeg ze zich door het verdriet en het gemis heen. Toen ze echter twee jaar geleden voor de tweede maal weduwe werd, dit keer zonder de drukte en afleiding van een jong gezin, greep het denken aan de toekomst haar naar de keel. ,,Ik zag een diepe donkere put voor me opdoemen omdat ik besefte dat ik niet alleen mijn geliefde kwijt was, maar ook mijn zelfstandigheid. Met z'n tweeën pak je de auto en ga je wandelen in het bos of ergens koffie drinken. Ik rijd auto, maar in m'n eentje ga ik echt niet naar een bos. Daar is niets aan'', zegt Helena.



Wederom waren het kleine kinderen die er voor zorgden dat Helena desondanks niet in de put raakte. Kleindochter Dewi bleek namelijk in verwachting. ,,Ik greep direct naar m'n breipennen om slofjes te gaan breien'', zegt Helena, die het patroon leerde van haar moeder, die het weer van haar moeder leerde.