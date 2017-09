'Sloop hbs een schandaal'

Auteur Roelof Bouwman is van een generatie die de hbs alleen kent van horen zeggen. Geen sprake dus van jeugdsentiment toen hij zich verdiepte in deze school. Zijn ontdekkingsreis begon met bewondering voor de schoolgebouwen. ,,Wat een architectuur! heel anders dan scholen van tegenwoordig. En als we kijken naar het onderwijs: geen profielen, geen pretpakketten. Docenten die gepromoveerd waren aan de universiteit, een rector die vertrok om hoogleraar te worden... Het was een totaal andere wereld.'' Hij kreeg bewondering voor de leerlingen die er een diploma haalden. Voor hbs-a moest je 12 vakken beheersen, voor hbs-b 16. ,,Trots, wat heb ik op een goede school gezeten'', was de reactie die hij vaak hoorde van oud-hbs'ers. Het verklaart de ondertitel van zijn boek: Terug naar de beste school van Nederland. De geschiedenis van de hbs begint bij Thorbecke, de liberale politicus die bekend is van zijn grondwetsherziening uit 1848 en dat zilveren standbeeld op het Voorhout. Zijn Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863 legde de basis voor de hogere burgerschool, de middelbare meisjesschool, de landbouwscholen en de polytechnische school (later de TU Delft). Er was vraag naar goed opgeleide fabrikanten, ambtenaren, middenstanders en naar goed kantoorpersoneel en de hbs moest die leveren. Bij de behandeling van zijn wet in de senaat voorspelde Thorbecke: ,,We gaan een grote en blijvende weldaad aan het land bewijzen.'' De regering nam het voortouw en stichtte 15 'modelscholen', de eerste in Groningen, Den Haag volgde in 1865. De scholen mochten wat kosten ook: bekende architecten tekenden voor de ontwerpen. De gangen waren breed, de practicumlokalen en laboratoria waren goed uitgerust. Veel van die gebouwen zijn nu monumenten geworden. In 1967 waren er 23 hbs'en in Den Haag. De grootste was het Stevin Lyceum met twee vestigingen en 1.339 leerlingen. De kleinste was het Haagsch Lyceum aan de Sophialaan met 140 leerlingen.

Hoog niveau Ook in Nederlands-Indië konden de kinderen naar de hbs, met hetzelfde onderwijs op hoog niveau als in het moederland. Er openden scholen in Batavia, Soerabaja, Semarang, Bandoeng, Malang en Medan. In Soerabaja zat Soekarno in de klas. Hij gold als de beste spreker onder de scholieren. En in Batavia volgde schrijfster Hella Haasse lessen. Aan de formule van de hbs is in honderd jaar weinig gesleuteld. Vanaf de jaren 20 konden leerlingen kiezen tussen hbs-a of b. Bij a bestond bijna de helft van de lestijd uit Nederlands, Frans, Duits en Engels en bij b was dat wiskunde, mechanica, natuur- en scheikunde, biologie en kosmografie. De auteurs van Wij van de hbs durven de stelling wel aan dat de school 'Nederland moderner en welvarender heeft gemaakt'. Er is een hall of fame opgenomen van oud-leerlingen die veel betekend hebben. De lijst is best lang, met onder meer namen als Willem Drees, Joop den Uyl, Wim Kok, Anton Philips, Freddy Heineken, Albert Heijn, Jan Tinbergen uit Den Haag en zijn broer Niko, Wim de Bie en Freek de Jonge. In het boek kijken sommige BN'ers terug op hun schooltijd. Gerrit Zalm zegt dat hij op de hbs (1964-69) 'zelfverzekerder' is geworden. Hij haalde een 9 voor boekhouden op zijn eindexamen. Zijn fascinatie voor economie begon daar: ,,Waarom snijdt de marginale kostencurve de gemiddelde kostencurve altijd in het laagste punt?''

Om een indruk te krijgen van het onderwijsniveau is het herexamen van 1963 afgedrukt, met oplossingen op vragen als 'wat is de verzameling van de middens van de koorden die de hyberbool afsnijdt'. Het is pittige kost.



Het zal geen toeval zijn dat juist voor 1963 is gekozen: in dat jaar luidde de doodsklok voor de hbs. De Tweede Kamer nam de Mammoetwet van minister Jo Cals aan die het voortgezet onderwijs in Nederland voorgoed zou veranderen. In de jaren 50 was al weerzin ontstaan tegen het woord 'burgerlijk' en de katholiek Cals gaf het laatste zetje. Zijn wet was wel omstreden: van de regeringspartijen was alleen zijn KVP voor.



De hbs werd atheneum en leerlingen konden doorstromen van mavo naar havo en vwo. De auteurs oordelen hard over dit besluit: ,,De sloop van de hbs is een van de grootste naoorlogse schandalen in Nederland.'' Volgens hen zijn Frans en Duits daardoor 'weggekwijnd' en 'dode talen' geworden. De kennis van vaderlandse geschiedenis is volgens de schrijvers achteruit gehold, met als dieptepunt een Kamerlid die bij een quiz invulde dat Willem van Oranje 'in 1600 zoveel' bij Dokkum zou zijn vermoord.



Toch zijn niet alle oud-hbs'ers even rouwig over het verdwijnen van het instituut. Sportcommentator Jan Mulder over de vraag wat hij heeft geleerd: ,,Niets, zelfs niet hoe je een bh open moet krijgen. Maar dat lag ook aan mij.''



Wij van de HBS, terug naar de beste school van Nederland. Auteurs: Roelof Bouwman, Henk Steenhuis. Uitgeverij Meulenhoff, 19,99 euro.