Sloop van 60 woningen gaat niet door: arbeiderswijk in Voorburg is op monumentenlijst gezet

Bewoners van het Oranjekwartier in Voorburg kunnen opgelucht ademhalen. De dreigende sloop van 60 woningen in en rond de Emmastraat is afgewend nu de buurt definitief de status heeft gekregen van gemeentelijk monument.

Tussen verhuurder Wooninvest en de bewoners woedt al sinds 2019 een discussie over de toekomst van het 100 jaar oude tuindorp. De huizen zijn dringend aan vervanging of renovatie toe. Wooninvest geeft de voorkeur aan nieuwbouw, het merendeel van de huurders ziet meer heil in renovatie.

Eind 2021 leek het nieuwbouwplan definitief, totdat het Cuypersgenootschap in actie kwam om het historische buurtje op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Na een voorlopige toekenning in mei staat het complex nu definitief op de monumentenlijst. Rond de hele procedure zijn de onderlinge verhoudingen dermate verstoord dat Wooninvest in augustus het contact met de bewonerscommissie heeft verbroken.

Zucht van verlichting

Volgens Francien Damen, voorzitter van de bewonerscommissie, is er een zucht van verlichting door de buurt gegaan nu sloop is afgewend. ,,Hier is iedereen heel blij mee”, zegt ze. ,,We hopen dat er nieuw contact met Wooninvest komt om over de aangepaste plannen te praten.”

De gemeente heeft al aangekondigd in gesprek te gaan met beide partijen. Voor Wooninvest is het besluit een tegenvaller, omdat een nieuw haalbaarheidsonderzoek moet worden opgezet.

Het complex aan de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaulaan is in 1921 als arbeiderswijk gebouwd. Wethouder erfgoed Bianca Bremer noemt het tuindorp uniek in haar gemeente. ,,De aanwijzing als gemeentelijk monument is een erkenning voor het behoud van deze buurt.”

