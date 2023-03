Sloop van oud ministerie voor honderden woningen stap dichterbij

Duel SV Loosduinen gestaakt na keiharde botsing: ‘Ze legden Bart op zijn zij om zijn tong eruit te halen’

De schrik zat er tijdens de wedstrijd tussen vierdeklassers Semper Altius en SV Loosduinen goed in, toen Bart Ruwaard hard in botsing kwam met een tegenstander. Volgens Loosduinen-trainer Ronald Paats was er bij zijn aanvaller sprake van een bloeding in de hersenen. Adequaat optreden van medespelers en omstanders voorkwam erger.