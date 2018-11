Sloop van weiger-pizzeria begonnen

‘Doe normaal’ twitterde Van 't Hek richting gemeente. De cabaretier at graag in Casanova voordat hij moest optreden in de Rijswijkse Schouwburg.



Maar de inbreng van de cabaretier had geen effect op de kortgedingrechter die concludeerde dat de afspraak die Fasani had getekend met de gemeente om zijn plek te verlaten voor groen, rechtsgeldig was. De termijn waarop hij zijn pizzeria moest sluiten was inmiddels verlopen. Fasani zat veertig jaar achter de Rijswijkse Schouwburg.



Ondanks de uitspraak van de rechter kon de gemeente niet direct tot slopen overgaan. Eerst moest zij laten onderzoeken of er vleermuizen in het pand zaten. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Uit het onderzoek is gebleken dat de vleermuis zich niet heeft genesteld in Casanova, waarna het weghalen van het pand kon beginnen.



Fasani heeft inmiddels met zijn dochter op een andere plek in Rijswijk een pizzeria.



